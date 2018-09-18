Volocopter оголосила, що в другій половині 2019 року почне випробовувати в Сінгапурі 18-роторний пасажирський мультикоптер.
Дивися повний текст У Сінгапурі випробують пасажирський мультикоптер (відео).
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Додано: Нед 28 жов, 2018 18:42
У Сінгапурі випробують пасажирський мультикоптер (відео)
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Дивися повний текст У Сінгапурі випробують пасажирський мультикоптер (відео).
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:42
Мультикоптер на фоне Бурдж Калифа в Дубай. Скорее всего ошибка автора статьи.
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