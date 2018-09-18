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У Сінгапурі випробують
пасажирський мультикоптер (відео)

У Сінгапурі випробують пасажирський мультикоптер (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:42

У Сінгапурі випробують пасажирський мультикоптер (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Volocopter оголосила, що в другій половині 2019 року почне випробовувати в Сінгапурі 18-роторний пасажирський мультикоптер.

Дивися повний текст У Сінгапурі випробують пасажирський мультикоптер (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:42

Мультикоптер на фоне Бурдж Калифа в Дубай. Скорее всего ошибка автора статьи.
rai
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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