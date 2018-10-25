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В Україні подорожчають
цигарки: причини і прогнози

В Україні подорожчають цигарки: причини і прогнози
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:30

В Україні подорожчають цигарки: причини і прогнози

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік пачка подорожчала на 19%.

Дивися повний текст В Україні подорожчають цигарки: причини і прогнози.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:36

В стране лучшая реформа это подорожание.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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