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Білорусь підвищує експортні мита на нафту і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Білорусь з 1 листопада 2018 року підвищує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).
Дивися повний текст Білорусь підвищує експортні мита на нафту і нафтопродукти на 10,5%
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Додано: Нед 28 жов, 2018 21:32
Бензин опять подорожает :(
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Додано: Пон 29 жов, 2018 08:10
Здравствуй топливо попиисят!
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