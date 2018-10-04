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Білорусь підвищує експортні
мита на нафту і...

Білорусь підвищує експортні мита на нафту і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:32

Білорусь підвищує експортні мита на нафту і...

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь з 1 листопада 2018 року підвищує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Дивися повний текст Білорусь підвищує експортні мита на нафту і нафтопродукти на 10,5%.
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Бензин опять подорожает :(
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:10

Здравствуй топливо попиисят!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:39

И доллар упадет )))))))))
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:46

Re: Білорусь підвищує експортні мита на нафту і...

Главное, чтобы Батька не заигрался с вывозной пошлиной - а то будем в России бенз брать по формуле Гомель+ :)
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