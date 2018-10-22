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Названо найкращу країну для
отримання посвідки на...

Названо найкращу країну для отримання посвідки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:12

Названо найкращу країну для отримання посвідки на...

Пропонуємо до обговорення:
Оновлений список з'явився на сайті компанії Henley & Partners.

Дивися повний текст Названо найкращу країну для отримання посвідки на проживання (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:12

Латвия на 14-ом? Удивлён.
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