Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...

Додано: Вів 30 жов, 2018 10:56

p_a_l С бойлером - кажется, что дешевле. А если учесть стоимость бойлера, электричества, замену электрода, обслуживание - может и дороже.

Зато комфортнее.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!