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Держава недоотримує щороку до
1,3 млрд грн від штрафів...

Держава недоотримує щороку до 1,3 млрд грн від штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:59

Держава недоотримує щороку до 1,3 млрд грн від штрафів...

Пропонуємо до обговорення:
Держава недоотримує щороку від 447 млн до 1 млрд 341 млн грн через не нараховані штрафи за перевантаження вантажівок на дорогах у зв’язку з прорахунками в управлінні Державної служби України з безпеки на транспорті.

Дивися повний текст Держава недоотримує щороку до 1,3 млрд грн від штрафів за перевантажені фури на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:59

Эти "просчеты" называются взяточничество на дорогах и коррупция по вертикали.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:34

Re: Держава недоотримує щороку до 1,3 млрд грн від штрафів..

Вдумайтесь в слог!
Государство недополучает ежегодно от 447 млн до 1 млрд 341 млн грн за неначисленные штрафы за перегруз грузовиков на дорогах.


Гос-во не борется с перегрузом, гос-во не проводит профилактику... Гос-во просто недополучает денег! :D
dimo_0n
 
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