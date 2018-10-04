|
|
Нетто-продажі інвалюти банками КНР в січні-вересні впали...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Чисті продажі іноземної валюти комерційними банками Китаю в січні-вересні склали $28,1 млрд.
Дивися повний текст Нетто-продажі інвалюти банками КНР в січні-вересні впали на 75%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85287
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:38
Оптимизировали взаиморасчеты?
-
yurii_kruhlov
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|218
|
|
|1
|59
|
П'ят 26 жов, 2018 09:22
27661
|
|4
|168
|