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АМКУ оштрафував WOG на 4,6 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував київське ТОВ "Вог Аеро Джет" на 4,6 млн гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:59
А автомобилистам что с этого? Страна дураков!
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:27
Щоб знали, за що буде найближче підвищення вартості палива.
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