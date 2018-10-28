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У Мінфіні розповіли, куди підуть
залучені від розміщення...

У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:02

У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Залучені від розміщення єврооблігацій 2 млрд дол. США підуть на дефіцит бюджету

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення євробондів $2 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:02

Янукович такие же облигации выпускал, только доходность в два раза меньше была. Взяткой назвали. Но не отдали.
astatempo
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