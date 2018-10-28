Залучені від розміщення єврооблігацій 2 млрд дол. США підуть на дефіцит бюджету
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення євробондів $2 млрд.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:02
У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення...
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Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення євробондів $2 млрд.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:02
Янукович такие же облигации выпускал, только доходность в два раза меньше была. Взяткой назвали. Но не отдали.
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