Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 грн за 1 тис. кубометрів з 1 травня 2019 року, і 12314 грн — з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020 року - ЗМІ.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03
Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...
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Дивися повний текст Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020 року - ЗМІ.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03
Покращення пруть, аж не встигаєш радіти. Як на рахунок зарплат?Хто лишеться в Україні?
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:15
Це лише для того, щоб МВФ задобрити. А так до 2020 року ще не тільки постанову можуть змінити багаторазово, а ще і Уряд.
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