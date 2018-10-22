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Ціна на газ для населення
зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03

Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 грн за 1 тис. кубометрів з 1 травня 2019 року, і 12314 грн — з 1 січня 2020 року.

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Покращення пруть, аж не встигаєш радіти. Як на рахунок зарплат?Хто лишеться в Україні?
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Це лише для того, щоб МВФ задобрити. А так до 2020 року ще не тільки постанову можуть змінити багаторазово, а ще і Уряд.
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