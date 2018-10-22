Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 грн за 1 тис. кубометрів з 1 травня 2019 року, і 12314 грн — з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020 року - ЗМІ.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03
Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...
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Дивися повний текст Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020 року - ЗМІ.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03
Покращення пруть, аж не встигаєш радіти. Як на рахунок зарплат?Хто лишеться в Україні?
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:15
Це лише для того, щоб МВФ задобрити. А так до 2020 року ще не тільки постанову можуть змінити багаторазово, а ще і Уряд.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:16
Це не покращення а елементарна логіка. Щоб стати багатими, треба дати право платити повну ціну, щоб не виснажувати постійно бюджет, який призначений для розвитку а не для бідності. В кого низькі прибутки, тому виплачується вже субсидія.
Поки що ніхто не має права навіть платити повну ціну, при всьому бажанні. Це абсурд, який нас робить бідними та породжує нескінчену вічну корупцію в державі.
Газ - це товар, але в нас це досі як привілея.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:42
Очередной спитч на тему, что лучше богатое государство (бюджет) или богатые граждане. Как будто эту проблему уже разрешили, не бывает богатого государства с бедными гражданами.
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:16
locustsucol
Можна питання. Якщо внас все так ок, чому з даної території массово тікають люди. І чому за 25 покращень незалежності ми стали на першому місці по бідності, корупції, неповазі до правоохоронної та судової системи.
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:27
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:02
Отказался полностью от газа, топлю дровами, экономия 20000 за сезон. Люди зачем Вам это голубое бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет.
Додано: Вів 30 жов, 2018 07:28
777serg87 утеплите лучше дом. топлю газом, расход 1000 кубов в год на дом в 140кв.м., альтернативы пока не вижу даже при цене 12тыс за газ
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