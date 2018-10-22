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Ціна на газ для населення
зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03

Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 грн за 1 тис. кубометрів з 1 травня 2019 року, і 12314 грн — з 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020 року - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03

Покращення пруть, аж не встигаєш радіти. Як на рахунок зарплат?Хто лишеться в Україні?
Дикий не Дикий
 
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Це лише для того, щоб МВФ задобрити. А так до 2020 року ще не тільки постанову можуть змінити багаторазово, а ще і Уряд.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:16

  Дикий не Дикий написав:Покращення пруть, аж не встигаєш радіти. Як на рахунок зарплат?Хто лишеться в Україні?

Це не покращення а елементарна логіка. Щоб стати багатими, треба дати право платити повну ціну, щоб не виснажувати постійно бюджет, який призначений для розвитку а не для бідності. В кого низькі прибутки, тому виплачується вже субсидія.
Поки що ніхто не має права навіть платити повну ціну, при всьому бажанні. Це абсурд, який нас робить бідними та породжує нескінчену вічну корупцію в державі.
Газ - це товар, але в нас це досі як привілея.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:42

  locustsucol написав:
  Дикий не Дикий написав:Покращення пруть, аж не встигаєш радіти. Як на рахунок зарплат?Хто лишеться в Україні?

Це не покращення а елементарна логіка. Щоб стати багатими, треба дати право платити повну ціну, щоб не виснажувати постійно бюджет, який призначений для розвитку а не для бідності. В кого низькі прибутки, тому виплачується вже субсидія.
Поки що ніхто не має права навіть платити повну ціну, при всьому бажанні. Це абсурд, який нас робить бідними та породжує нескінчену вічну корупцію в державі.
Газ - це товар, але в нас це досі як привілея.


Очередной спитч на тему, что лучше богатое государство (бюджет) или богатые граждане. Как будто эту проблему уже разрешили, не бывает богатого государства с бедными гражданами.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:16

locustsucol
Можна питання. Якщо внас все так ок, чому з даної території массово тікають люди. І чому за 25 покращень незалежності ми стали на першому місці по бідності, корупції, неповазі до правоохоронної та судової системи.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:27

  Дикий не Дикий написав:locustsucol
Можна питання. Якщо внас все так ок, чому з даної території массово тікають люди. І чому за 25 покращень незалежності ми стали на першому місці по бідності, корупції, неповазі до правоохоронної та судової системи.

А то вы не знаете... папередники....,они такие... :D
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:02

Отказался полностью от газа, топлю дровами, экономия 20000 за сезон. Люди зачем Вам это голубое бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 07:28

777serg87 утеплите лучше дом. топлю газом, расход 1000 кубов в год на дом в 140кв.м., альтернативы пока не вижу даже при цене 12тыс за газ
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:02

  777serg87 написав:Отказался полностью от газа, топлю дровами, экономия 20000 за сезон. Люди зачем Вам это голубое бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет.

поздравляю вас! отказавшись от газа в пользу дров, вы включились в состав общественной группировки, способствующей превращению страны в степь/пустыню. Как правило, дрова покупаются у "нелицензионных" источников, занимающихся нелегальной вырубкой всего, что плохо охраняют
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