Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Можно топить покрышками. только разрезать их затруднительно
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:34
Re: экономия
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:56
Так прийдется тратиться на противогазы и очистительные компоненты к ним, что тоже недешево, для здорового время препровождения дома. Тем более для всех членов семьи. Ну или меньше бывать дома, и возвращаться только для того чтобы подвезти и закинуть в котел/печку партию Новых и сладких "калош", тьфу, покрышек
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:02
Dotser.
У Вас дом деревяный? Или Вы живёте в Херсоне?Интересно как у Вас за год получается 1000 куб.
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