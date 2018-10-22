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Ціна на газ для населення
зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:34

Re: экономия

  777serg87 написав:бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет

Можно топить покрышками. только разрезать их затруднительно
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:56

  sal написав:
  777serg87 написав:бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет

Можно топить покрышками. только разрезать их затруднительно


Так прийдется тратиться на противогазы и очистительные компоненты к ним, что тоже недешево, для здорового время препровождения дома. Тем более для всех членов семьи. Ну или меньше бывать дома, и возвращаться только для того чтобы подвезти и закинуть в котел/печку партию Новых и сладких "калош", тьфу, покрышек
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:02

Dotser.
У Вас дом деревяный? Или Вы живёте в Херсоне?Интересно как у Вас за год получается 1000 куб.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:21

На зиму надо уезжать в теплые страны, поближе к экватору))
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:35

  Дикий не Дикий написав:Dotser.
У Вас дом деревяный? Или Вы живёте в Херсоне?Интересно как у Вас за год получается 1000 куб.

тоже задался этим вопросом. Тут проблема даже в том, что есть системные, ежемесячные расходы газа, порядка 50 кубов на помыться/посуда и т.д. Т.е. в сухом остатке 400 кубов на отопительный сезон, что явно мало - у родителей, после утепления дома меньше 100м2 в отопительный 200-250 м3 уходит на все про все
sequence
 
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