Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Можно топить покрышками. только разрезать их затруднительно
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:34
Re: экономия
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:56
Так прийдется тратиться на противогазы и очистительные компоненты к ним, что тоже недешево, для здорового время препровождения дома. Тем более для всех членов семьи. Ну или меньше бывать дома, и возвращаться только для того чтобы подвезти и закинуть в котел/печку партию Новых и сладких "калош", тьфу, покрышек
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:02
Dotser.
У Вас дом деревяный? Или Вы живёте в Херсоне?Интересно как у Вас за год получается 1000 куб.
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:35
тоже задался этим вопросом. Тут проблема даже в том, что есть системные, ежемесячные расходы газа, порядка 50 кубов на помыться/посуда и т.д. Т.е. в сухом остатке 400 кубов на отопительный сезон, что явно мало - у родителей, после утепления дома меньше 100м2 в отопительный 200-250 м3 уходит на все про все
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