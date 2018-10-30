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Ціна на газ для населення
зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:34

Re: экономия

  777serg87 написав:бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет

Можно топить покрышками. только разрезать их затруднительно
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:56

  sal написав:
  777serg87 написав:бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет

Можно топить покрышками. только разрезать их затруднительно


Так прийдется тратиться на противогазы и очистительные компоненты к ним, что тоже недешево, для здорового время препровождения дома. Тем более для всех членов семьи. Ну или меньше бывать дома, и возвращаться только для того чтобы подвезти и закинуть в котел/печку партию Новых и сладких "калош", тьфу, покрышек
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:02

Dotser.
У Вас дом деревяный? Или Вы живёте в Херсоне?Интересно как у Вас за год получается 1000 куб.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:21

На зиму надо уезжать в теплые страны, поближе к экватору))
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:35

  Дикий не Дикий написав:Dotser.
У Вас дом деревяный? Или Вы живёте в Херсоне?Интересно как у Вас за год получается 1000 куб.

тоже задался этим вопросом. Тут проблема даже в том, что есть системные, ежемесячные расходы газа, порядка 50 кубов на помыться/посуда и т.д. Т.е. в сухом остатке 400 кубов на отопительный сезон, что явно мало - у родителей, после утепления дома меньше 100м2 в отопительный 200-250 м3 уходит на все про все
sequence
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:45

Re: Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020.

  locustsucol написав:Щоб стати багатими, треба дати право платити повну ціну, щоб не виснажувати постійно бюджет, який призначений для розвитку а не для бідності. В кого низькі прибутки, тому виплачується вже субсидія.

Субсидия стала кидаловом. А насчет цен - стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины вот данные только даты вставляй ..https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... tural-gas/ как видим никаких там - також до 12314 гривень — з 1 січня 2020 року.--- нет. То есть как можно планировать повысить цену до 12314 грн если на границе Украины из немецкого хаба газ сейчас стоит 11384 грн?
Но стоит понимать что это полностью немецкий газ, а нам же бырыги под его видом продают УКРАИНСКИЙ ГАЗ. Это первая ложь керманычей. Вторая ложь или обман это "рыночная цена" в Украине. Почему госконтора что его добывает не выставляет УКРАИНСКИЙ газ по внутренней цене? Тогда цена на него + цена на реально импортный газ сложиться и делим ... суммарная стоимость однозначно ниже. Третья ложь - это стоимость самого газа на хабе. На хабе вменяемые руководители стран ДОКУПАЮТ только тот газ, которого им не хватает по долгосрочным конрактам. А газ по долгосрочным контрактам ДЕШЕВЛЕ чем газ с ХАБА. То есть не 11 000 тыс грн а порядка 8-9000 грн.
Неужели Коболев и Ко настолько тупые что не понимают этого и за 4 года не нашли долгосрочных поставщикова газа по ценам ниже чем на хабе? Но если они настолько тупые то про какие премии можно говорить? Там увольнение и полная конфискация всего имущества за нанесенный стране ущерб должна быть. А этого нет.. почему?
PS Вывод однозначен никакого требования повышать цены МВФ нет. Есть требование только создать рыночные условия. Но некомпетентные керманычи кроме как скопом повысить цену ничего более не умеют. То есть мы платим лишние деньги из за некомпетентности руководства и собственной тупости на выборах 2014 года когда выбрали этих бездарей.
Они не могут жать на внутренний рынок украинский газ по низкой цене компенсировав этим дорогой импортный газ, они не могут вот уже 4 года как заключить долгосрочные контракты на поставку газа по более низким ценам. И мы сам их туда посадили.
Они поднимают цены только по тому, что тогда по более дорогой цене они нам впарят украиский газ под видом немецкого хаба Кидалово +++ и олигархи получат сверхприбыли.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:16

  Джон написав:PS Вывод однозначен никакого требования повышать цены МВФ нет. Есть требование только создать рыночные условия.

И борьба с коррупцией. В нашей стране это трансформируется в постоянное повышение газа для населения. Так ведь проще и выгоднее. Когда там еще рога спадут и встанет вопрос...почему? К этому времени все торгаши уже будут по своим европейским виллам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:35

  fishman написав:На зиму надо уезжать в теплые страны, поближе к экватору))

в стране где половина населения живёт за чертой бедности?... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:43

Без комментариев...

  sequence написав:
  777serg87 написав:Отказался полностью от газа, топлю дровами, экономия 20000 за сезон. Люди зачем Вам это голубое бесценное топливо, когда есть куча других источников энергии. Нефтегазу привет.

поздравляю вас! отказавшись от газа в пользу дров, вы включились в состав общественной группировки, способствующей превращению страны в степь/пустыню. Как правило, дрова покупаются у "нелицензионных" источников, занимающихся нелегальной вырубкой всего, что плохо охраняют


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ruvex
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