Можно топить покрышками. только разрезать их затруднительно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:34
Re: экономия
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:56
Так прийдется тратиться на противогазы и очистительные компоненты к ним, что тоже недешево, для здорового время препровождения дома. Тем более для всех членов семьи. Ну или меньше бывать дома, и возвращаться только для того чтобы подвезти и закинуть в котел/печку партию Новых и сладких "калош", тьфу, покрышек
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:02
Dotser.
У Вас дом деревяный? Или Вы живёте в Херсоне?Интересно как у Вас за год получается 1000 куб.
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:35
тоже задался этим вопросом. Тут проблема даже в том, что есть системные, ежемесячные расходы газа, порядка 50 кубов на помыться/посуда и т.д. Т.е. в сухом остатке 400 кубов на отопительный сезон, что явно мало - у родителей, после утепления дома меньше 100м2 в отопительный 200-250 м3 уходит на все про все
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:45
Re: Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020.
Субсидия стала кидаловом. А насчет цен - стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины вот данные только даты вставляй ..
Но стоит понимать что это полностью немецкий газ, а нам же бырыги под его видом продают УКРАИНСКИЙ ГАЗ. Это первая ложь керманычей. Вторая ложь или обман это "рыночная цена" в Украине. Почему госконтора что его добывает не выставляет УКРАИНСКИЙ газ по внутренней цене? Тогда цена на него + цена на реально импортный газ сложиться и делим ... суммарная стоимость однозначно ниже. Третья ложь - это стоимость самого газа на хабе. На хабе вменяемые руководители стран ДОКУПАЮТ только тот газ, которого им не хватает по долгосрочным конрактам. А газ по долгосрочным контрактам ДЕШЕВЛЕ чем газ с ХАБА. То есть не 11 000 тыс грн а порядка 8-9000 грн.
Неужели Коболев и Ко настолько тупые что не понимают этого и за 4 года не нашли долгосрочных поставщикова газа по ценам ниже чем на хабе? Но если они настолько тупые то про какие премии можно говорить? Там увольнение и полная конфискация всего имущества за нанесенный стране ущерб должна быть. А этого нет.. почему?
PS Вывод однозначен никакого требования повышать цены МВФ нет. Есть требование только создать рыночные условия. Но некомпетентные керманычи кроме как скопом повысить цену ничего более не умеют. То есть мы платим лишние деньги из за некомпетентности руководства и собственной тупости на выборах 2014 года когда выбрали этих бездарей.
Они не могут жать на внутренний рынок украинский газ по низкой цене компенсировав этим дорогой импортный газ, они не могут вот уже 4 года как заключить долгосрочные контракты на поставку газа по более низким ценам. И мы сам их туда посадили.
Они поднимают цены только по тому, что тогда по более дорогой цене они нам впарят украиский газ под видом немецкого хаба Кидалово +++ и олигархи получат сверхприбыли.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:16
И борьба с коррупцией. В нашей стране это трансформируется в постоянное повышение газа для населения. Так ведь проще и выгоднее. Когда там еще рога спадут и встанет вопрос...почему? К этому времени все торгаши уже будут по своим европейским виллам.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:35
в стране где половина населения живёт за чертой бедности?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:43
Без комментариев...
Black Jack - White Business
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:35
Re: Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020.
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