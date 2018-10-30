Ціна на газ для населення зросте до 12,3 тисячі до 2020...

Додано: Вів 30 жов, 2018 15:45

locustsucol написав: Щоб стати багатими, треба дати право платити повну ціну, щоб не виснажувати постійно бюджет, який призначений для розвитку а не для бідності. В кого низькі прибутки, тому виплачується вже субсидія. Щоб стати багатими, треба дати право платити повну ціну, щоб не виснажувати постійно бюджет, який призначений для розвитку а не для бідності. В кого низькі прибутки, тому виплачується вже субсидія.

Субсидия стала кидаловом. А насчет цен - стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины вот данные только даты вставляй ..как видим никаких там - також до 12314 гривень — з 1 січня 2020 року.--- нет. То есть как можно планировать повысить цену до 12314 грн если на границе Украины из немецкого хаба газ сейчас стоит 11384 грн?Но стоит понимать что это полностью немецкий газ, а нам же бырыги под его видом продают УКРАИНСКИЙ ГАЗ. Это первая ложь керманычей. Вторая ложь или обман это "рыночная цена" в Украине. Почему госконтора что его добывает не выставляет УКРАИНСКИЙ газ по внутренней цене? Тогда цена на него + цена на реально импортный газ сложиться и делим ... суммарная стоимость однозначно ниже. Третья ложь - это стоимость самого газа на хабе. На хабе вменяемые руководители стран ДОКУПАЮТ только тот газ, которого им не хватает по долгосрочным конрактам. А газ по долгосрочным контрактам ДЕШЕВЛЕ чем газ с ХАБА. То есть не 11 000 тыс грн а порядка 8-9000 грн.Неужели Коболев и Ко настолько тупые что не понимают этого и за 4 года не нашли долгосрочных поставщикова газа по ценам ниже чем на хабе? Но если они настолько тупые то про какие премии можно говорить? Там увольнение и полная конфискация всего имущества за нанесенный стране ущерб должна быть. А этого нет.. почему?PS Вывод однозначен никакого требования повышать цены МВФ нет. Есть требование только создать рыночные условия. Но некомпетентные керманычи кроме как скопом повысить цену ничего более не умеют. То есть мы платим лишние деньги из за некомпетентности руководства и собственной тупости на выборах 2014 года когда выбрали этих бездарей.Они не могут жать на внутренний рынок украинский газ по низкой цене компенсировав этим дорогой импортный газ, они не могут вот уже 4 года как заключить долгосрочные контракты на поставку газа по более низким ценам. И мы сам их туда посадили.Они поднимают цены только по тому, что тогда по более дорогой цене они нам впарят украиский газ под видом немецкого хаба Кидалово +++ и олигархи получат сверхприбыли.