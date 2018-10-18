RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фонд держмайна назвав
дату продажу Центренерго

Фонд держмайна назвав дату продажу Центренерго
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:31

Фонд держмайна назвав дату продажу Центренерго

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України визначив дату продажу ПАТ "Центренерго" - 13 грудня.

Дивися повний текст Фонд держмайна назвав дату продажу Центренерго.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85295
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:31

"Крім того, серед обов’язків покупця – сплатити до державного бюджету дивіденди в розмірі 30% прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році" - а решта акціонерів - в прольоті, як з UNAF - тільки через суд???
Taras Rudko
 
Повідомлень: 339
З нами з: 03.10.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, mikola963, Molchyn і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оголошено дату початку будівництва першої лінії...
R2 » Нед 28 жов, 2018 10:09
0 103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 жов, 2018 10:09
R2
Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт...
R2 » Чет 25 жов, 2018 13:32
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 13:32
Тракторист
Фонд гарантування збирається судитися з Росією через...
R2 » Чет 18 жов, 2018 09:23
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 09:23
lavidenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.