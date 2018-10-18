Фонд державного майна України визначив дату продажу ПАТ "Центренерго" - 13 грудня.
Дивися повний текст Фонд держмайна назвав дату продажу Центренерго.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 12:31
Фонд держмайна назвав дату продажу Центренерго
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна назвав дату продажу Центренерго.
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:31
"Крім того, серед обов’язків покупця – сплатити до державного бюджету дивіденди в розмірі 30% прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році" - а решта акціонерів - в прольоті, як з UNAF - тільки через суд???
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