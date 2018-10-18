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Україна найбільше в світі
постраждала від скорочення...

Україна найбільше в світі постраждала від скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:01

Україна найбільше в світі постраждала від скорочення...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році потоки прямих іноземних інвестицій в порівнянні з попереднім роком скоротилися на 23%, або майже на $ 0,5 трлн.

Дивися повний текст Україна найбільше в світі постраждала від скорочення закордонних інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:01

Украина пострадала от собственной коррупции.Инвестируют туда,где эти инвестиции работают,а не их разворовывают.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:32

  sena_2008atp написав:Украина пострадала от собственной коррупции.Инвестируют туда,где эти инвестиции работают,а не их разворовывают.

И только теперь коррупция не обыденность в Украине, а тема номер один, что и позволило уже третий год подряд получать показатели снижения фактической коррупции на фоне выросшей четыре года назад резко показателя ощущения присутствия коррупции.
До Революции Достоинства крайне редко можно было встретить резко негативное желание взять или дать взятку, осуждение в быту, самовольный отказ. Коррупция была во всем и всем было пофиг до Революции. Ну и плюс резкий рост уровня автоматизации государственных сервисов внес львиную долу в борьбе с коррупцией чиновников.
Осталось провести приватизацию, которую уже который год пытается продавить Макс Нефедов и другие молодые крутые ребята, занимающиеся не зрадофилией, а бросившие свой бизнес и карьеру и пошли менять государство не на словах.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:40

Согласен,воровали всегда,но в таких объемах еще не дерибанили и наказания практически никакого,внес залог и воруй дальше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:47

Интересно, как могло сократиться то, чего не было.
Зато следующий год будет богат на "инвестиции" со всяких там кипров и виргин. Выборы традиционно делают нашу страну чрезвычайно привлекательной для "иностранного" капитала)))
antey1969
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