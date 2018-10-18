У 2017 році потоки прямих іноземних інвестицій в порівнянні з попереднім роком скоротилися на 23%, або майже на $ 0,5 трлн.
Дивися повний текст Україна найбільше в світі постраждала від скорочення закордонних інвестицій.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:01
Україна найбільше в світі постраждала від скорочення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна найбільше в світі постраждала від скорочення закордонних інвестицій.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:01
Украина пострадала от собственной коррупции.Инвестируют туда,где эти инвестиции работают,а не их разворовывают.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:32
И только теперь коррупция не обыденность в Украине, а тема номер один, что и позволило уже третий год подряд получать показатели снижения фактической коррупции на фоне выросшей четыре года назад резко показателя ощущения присутствия коррупции.
До Революции Достоинства крайне редко можно было встретить резко негативное желание взять или дать взятку, осуждение в быту, самовольный отказ. Коррупция была во всем и всем было пофиг до Революции. Ну и плюс резкий рост уровня автоматизации государственных сервисов внес львиную долу в борьбе с коррупцией чиновников.
Осталось провести приватизацию, которую уже который год пытается продавить Макс Нефедов и другие молодые крутые ребята, занимающиеся не зрадофилией, а бросившие свой бизнес и карьеру и пошли менять государство не на словах.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:47
Интересно, как могло сократиться то, чего не было.
Зато следующий год будет богат на "инвестиции" со всяких там кипров и виргин. Выборы традиционно делают нашу страну чрезвычайно привлекательной для "иностранного" капитала)))
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:24
У меня такое предчувствие что все эти инвестиции в разные технологические проекты скоро себя изживут . Ведь к 2050 году населения земли увеличится до 9,8 млрд. человек и станет вопрос пропитания и чистой воды . Потом людям будет все равно какие айфоны или же другие цацки стоят . Будет главное что-то поесть . И вот Украина будет просто разорвана на части между разными мировыми агрохолдингами скупившими землю ранее и простых сельских жителей .
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:22
Красивый треп. К сожалению, связи с реальностью немного - уровень коррупции за последние 3 года снизился... до... своего "стандартного" значения.
В 2014, дорвавшись до власти, задрали его на 10 процентных пунктов. К 2016-му с помощью законодательного рычага превратили незаконную деятельность в законную. Так же, как и "овощи" действовали... Не меньше, не больше...
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:58
О за коррупцию заговорили. Из наблюдений обывателя - ежели ничего не делать то и коррупцию не видать ... ну с форума ее точно не видно, тут только произвол модераторов в худшем случае
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