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Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення Укрпоштою доставки пенсій і запропонував керівництву поштового оператора піти у відставку в разі незгоди з його позицією.
Дивися повний текст Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки пенсій
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R2
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:04
Красивый предвыборный ...
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sena_2008atp
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:25
sena_2008atp написав:
Красивый предвыборный ...
Что есть норма, и правильно. А вот ненавидеть государство, как ты - болезнь и не норма.
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locustsucol
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:29
Locustsuko.Государство здесь не причем.Я ненавижу ворьё,которое им управляет,а так же ботов,которые всё "воспевают"за похлебку.
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sena_2008atp
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