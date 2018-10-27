Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...
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В 2018 г. Омельян поднял зарплату Гендиректора Укрпочты в 2.6 раза, до почти миллиона гривен в месяц. На такую заботу родного правительства Смелянский ответил новыми высокими трудовыми достижениями : по итогам первого квартала чистый убыток Укрпочты- 295 млн гивен, за второй- убыток увеличился до 536 млн. гривен. http://ukrrudprom.ua/news/Po_novomu_tre ... shti_.html