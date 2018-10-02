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Гройсман відповів на ультиматум
Укрпошти щодо доставки...

Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:04

Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення Укрпоштою доставки пенсій і запропонував керівництву поштового оператора піти у відставку в разі незгоди з його позицією.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:04

Красивый предвыборный ...
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:25

  sena_2008atp написав:Красивый предвыборный ...

Что есть норма, и правильно. А вот ненавидеть государство, как ты - болезнь и не норма.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:57

В 2018 г. Омельян поднял зарплату Гендиректора Укрпочты в 2.6 раза, до почти миллиона гривен в месяц. На такую заботу родного правительства Смелянский ответил новыми высокими трудовыми достижениями : по итогам первого квартала чистый убыток Укрпочты- 295 млн гивен, за второй- убыток увеличился до 536 млн. гривен.
http://ukrrudprom.ua/news/Po_novomu_tre ... shti_.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:08

warlamp, спасибо, глаза открыли на ЗП ..... офигеть работнички, а ЗП вообще невероятная, я и не знала, что такая существует .......
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:40

Выше директора базара Гройсман так и не вырос(((
Даже вся зарплата руководства Укрочты не компенсирует сотен миллионов убытков от заниженных тарифов по доставке пенсий...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:44

Re: Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки..

у меня одного ощущение, что правая рука не ведает, что левая делает? Или это такая извращенная форма предвыборной программы по принципу "добрый и злой полицейский"?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:01

Нажаль, це лише гра на публіку. Де був цей гройсмейстер вассерман коли нафтогаз перевів за бугор не законно виписані премії і залишив Київ без газу?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:01

  Cris написав:Выше директора базара Гройсман так и не вырос(((
Даже вся зарплата руководства Укрочты не компенсирует сотен миллионов убытков от заниженных тарифов по доставке пенсий...

в Украине около 12 млн. пенсионеров и меньне половины их них получает пенсию на почте - откуда убытки в сотни миллионов от этого вида деятельности?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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