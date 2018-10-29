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Гройсман відповів на ультиматум
Укрпошти щодо доставки...

Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:28

Почта уже продавала туалетную бумагу и консервы, но прибыли тоже не было. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:23

  сова написав:warlamp, спасибо, глаза открыли на ЗП ..... офигеть работнички, а ЗП вообще невероятная, я и не знала, что такая существует .......

О зарплате главы Нафтогаза не слышали?
Укртрансгаз?
Укрзалізниця?
...
Гідність?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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