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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:28
Почта уже продавала туалетную бумагу и консервы, но прибыли тоже не было.
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:23
О зарплате главы Нафтогаза не слышали?
Укртрансгаз?
Укрзалізниця?
...
Гідність?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:01
Сам подать в отставку даже и не думает. Его управление просто "идеальное"
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:23
Размер убытков из отчетов Укрпочты, а причина: 6 млн- это пенсионеры из отдаленных сел и поселков, где нет отделений банков и терминалов. Где, в условиях сокращения почтовых пересылок, выплата пенсий- один из основных видов деятельности. А это зарплаты, бензин, отопление и т.п. на 10-20 пенсионеров.
А Вы видели сельские дороги? По многим из них, во времена СССР, я летал своим "Москвичом", я сейчас боюсь ехать японским внедорожником(((
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:21
проблема в том что раньше крали из прибыли, а сегодня из убытков, но как можно иметь сотни миллионов на доставке пенсий это не объсняет... сегодня эти товарищи вам озвучивают сотни миллионов, а завтра счёт будет уже на миллиарды и вы им поверите на слово?...
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:07
Re: Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки..
Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.
Додано: Вів 30 жов, 2018 13:59
Можно проще: приравнять пенсию к денежному переводу за счет получателя, а что бы пенсионеры это осознали повесить большие плакаты в каждом отделении. И понятие "выплата пенсий" Укрпоштой уйдет в небытие со всеми проблемами. Разве что тариф на перевод введут "пенсионный".
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