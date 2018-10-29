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Гройсман відповів на ультиматум
Укрпошти щодо доставки...

Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:28

Почта уже продавала туалетную бумагу и консервы, но прибыли тоже не было. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:23

  сова написав:warlamp, спасибо, глаза открыли на ЗП ..... офигеть работнички, а ЗП вообще невероятная, я и не знала, что такая существует .......

О зарплате главы Нафтогаза не слышали?
Укртрансгаз?
Укрзалізниця?
...
Гідність?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:01

Сам подать в отставку даже и не думает. Его управление просто "идеальное"
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:23

  Тракторист написав:
  Cris написав:Выше директора базара Гройсман так и не вырос(((
Даже вся зарплата руководства Укрочты не компенсирует сотен миллионов убытков от заниженных тарифов по доставке пенсий...

в Украине около 12 млн. пенсионеров и меньне половины их них получает пенсию на почте - откуда убытки в сотни миллионов от этого вида деятельности?...


Размер убытков из отчетов Укрпочты, а причина: 6 млн- это пенсионеры из отдаленных сел и поселков, где нет отделений банков и терминалов. Где, в условиях сокращения почтовых пересылок, выплата пенсий- один из основных видов деятельности. А это зарплаты, бензин, отопление и т.п. на 10-20 пенсионеров.
А Вы видели сельские дороги? По многим из них, во времена СССР, я летал своим "Москвичом", я сейчас боюсь ехать японским внедорожником(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:21

  Cris написав:
  Тракторист написав:
  Cris написав:Выше директора базара Гройсман так и не вырос(((
Даже вся зарплата руководства Укрочты не компенсирует сотен миллионов убытков от заниженных тарифов по доставке пенсий...

в Украине около 12 млн. пенсионеров и меньне половины их них получает пенсию на почте - откуда убытки в сотни миллионов от этого вида деятельности?...

Размер убытков из отчетов Укрпочты, а причина: 6 млн- это пенсионеры из отдаленных сел и поселков, где нет отделений банков и терминалов. Где, в условиях сокращения почтовых пересылок, выплата пенсий- один из основных видов деятельности. А это зарплаты, бензин, отопление и т.п. на 10-20 пенсионеров.
А Вы видели сельские дороги? По многим из них, во времена СССР, я летал своим "Москвичом", я сейчас боюсь ехать японским внедорожником(((

проблема в том что раньше крали из прибыли, а сегодня из убытков, но как можно иметь сотни миллионов на доставке пенсий это не объсняет... сегодня эти товарищи вам озвучивают сотни миллионов, а завтра счёт будет уже на миллиарды и вы им поверите на слово?...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:07

Re: Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки..

Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.
treschov
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:59

  treschov написав:Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.

Можно проще: приравнять пенсию к денежному переводу за счет получателя, а что бы пенсионеры это осознали повесить большие плакаты в каждом отделении. И понятие "выплата пенсий" Укрпоштой уйдет в небытие со всеми проблемами. Разве что тариф на перевод введут "пенсионный".
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:05

  treschov написав:Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.

к сожалению большинство пенсионеров, получающих пенсию на почте, не имеют никакой альтернативы... кроме того когда вы пишите "платники податків (ми з вами)", то стоит вспомнить что именно сегодняшние пенсионеры раньше наполняли пенсионный фонд и стоит подумать о том что про прошествию ряда лет вы сами окажетесь пенсионером и наверняка измените своё суждение по этой теме...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:37

Re: молодежь

  Тракторист написав:про прошествию ряда лет вы сами окажетесь пенсионером и наверняка измените своё суждение по этой теме..

Пенсии отменят раньше.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:40

  sal написав:
  Тракторист написав:про прошествию ряда лет вы сами окажетесь пенсионером и наверняка измените своё суждение по этой теме..

Пенсии отменят раньше.

пенсии как таковые в ближайшие 30 лет никуда не исчезнут, хотя очень многое действительно может измениться...
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Тракторист
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