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Гройсман відповів на ультиматум
Укрпошти щодо доставки...

Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:22

  treschov написав:Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.

Тоб-то ви вважаєте нормальним виконувати розвозку листів з головного склада по відділенням Києва на ГАЗоні, або КамАЗі? Чи це не є марнотратсвом, чи не дешевше купити б/в Івеко, чи навіть ГАЗель? Вартість купівлі та обслуговування яких дешевше, ніж просто обслуговувати ці старі паливо- та запчастино-жори.
jeugen
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