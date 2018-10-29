Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...

treschov написав:Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.
Тоб-то ви вважаєте нормальним виконувати розвозку листів з головного склада по відділенням Києва на ГАЗоні, або КамАЗі? Чи це не є марнотратсвом, чи не дешевше купити б/в Івеко, чи навіть ГАЗель? Вартість купівлі та обслуговування яких дешевше, ніж просто обслуговувати ці старі паливо- та запчастино-жори.