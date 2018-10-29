Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки...
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treschov написав:Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.
Тоб-то ви вважаєте нормальним виконувати розвозку листів з головного склада по відділенням Києва на ГАЗоні, або КамАЗі? Чи це не є марнотратсвом, чи не дешевше купити б/в Івеко, чи навіть ГАЗель? Вартість купівлі та обслуговування яких дешевше, ніж просто обслуговувати ці старі паливо- та запчастино-жори.
treschov написав:Питання тут одне - вартість послуги. За послуги мають платити їх отримувачі - пенсіонери, а не Пенсійний фонд, тобто фактично платники податків (ми з вами). Люди мають отримати альтернативу - або отримувати пенсію безкоштовно в банках (а в деяких банках і з бонусами), або платити за її доставку самостійно. Інша справа, що тариф має бути регульованим державою, проте в жодному разі не збитковим для Укрпошти чи іншого поштово-фінансового оператора. А популізм Гройсмана призводить виключно або до збитків Укрпошти і залишення її на рівні "совковості" або до зайвих витрат платників податків.
к сожалению большинство пенсионеров, получающих пенсию на почте, не имеют никакой альтернативы... кроме того когда вы пишите "платники податків (ми з вами)", то стоит вспомнить что именно сегодняшние пенсионеры раньше наполняли пенсионный фонд и стоит подумать о том что про прошествию ряда лет вы сами окажетесь пенсионером и наверняка измените своё суждение по этой теме...
Не совсем так, они могут (как правило бесплатно) съездить в ближайший райцентр (или попросить родственников/соседей) и снять пенсию в банкомате Ощада/Привата. Просто наше гос-во привыкло перекладывать социальные расходы на кого-то другого (пример: перевозка льготников). А насчёт "все там будем" так наше правительство уже дало понять, что до пенсии доживут не все (пенсионный возраст наверняка ещё поднимут), а получат её единицы, несмотря на все эти поборы в ПФ с моб. связи, покупки авто и т.д.