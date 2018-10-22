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Основний ризик для ЄС —
євро як валюта — експерт

Основний ризик для ЄС — євро як валюта — експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:07

Основний ризик для ЄС — євро як валюта — експерт

Пропонуємо до обговорення:
Основний ризик для ЄС — це євро як валюта. Євро дамокловим мечем висить над усім європроектом і не дозволить йому стабілізуватися, поки ми не побачимо повний фіскальний союз для ЄС або периферійних країн, що поновлюють свої власні валюти.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:07

не так кажеться что проблема сложней и нап просто не все разъясняют. Потому как этот упащенный вид вводит в недорозумение, к примеру Украина - унитарное государство, но обл- и гор-советы имеют свой бюджет и сами берут в долг, и понятно что Одесса к примеру, теоритически не должна отдавать долги Харькова. Внутри федeраривной республики все еще интересней - конституционный суд разрешил федеральному правительству еще 10 лет назад не отдавать долги федеральной еденицы - земли Берлин.
В чем здесь отличие от Евросоюза?! ну так же более крупная еденица самоупровления (стрaна) берет долги и другие не отдают....
Короче мне кажеться что все сложней...
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:28

Єдина валюта, єдиний центробанк і при цьому немає фіскального союзу (кожна країна видає свій борг, який іншим країнам теоретично не потрібно платити)

З іншого боку, окрема країна не може (наскільки я розумію) віддати борги незабезпеченими євро ("надрукувати"), що є запорукою стабільності валюти і це певна гарантія для кредиторів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:23

Re: Основний ризик для ЄС — євро як валюта — експерт

Саксо банк, вкупе со своими оналитегами всегда умел насмешить или озадачить народ - кредо такое. На деле, у евро, как валюты, проблем хватает, но это простительно сравнительно новой деньгЕ, которая добилась того, что ее доля в международных расчетах SWIFt выросла почти до 36%, практически догнав доллар. Хуже с долей евро в международных резервах - не хватает разобщенному блоку политической воли. Ключевым триггером сможет стать расчеты ЕС за энергоносители в своей валюте - но тут о-о-очень много политики.
По поводу "напечатать" евро: это невозможно без директив ЕЦБ - а то насмотрелись тут "Карточный домик", панимаешь :))
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