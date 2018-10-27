Про це заявив глава уряду.
Дивися повний текст Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:38
Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:39
Говорящая голова статист,красиво говорит но ничего не делает.Сказочник.Просто он знает, что через пять лет он не будет премьером.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46
Премьер примеряет статус Главного Буратино страны, Гарант занервничал
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