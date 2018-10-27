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Гройсман: ми уже починаємо
зменшувати, а не нарощувати борги

Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:38

Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава уряду.

Дивися повний текст Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги.
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Премьер примеряет статус Главного Буратино страны, Гарант занервничал
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