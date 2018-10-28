Про це заявив глава уряду.
Дивися повний текст Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:38
Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:39
Говорящая голова статист,красиво говорит но ничего не делает.Сказочник.Просто он знает, что через пять лет он не будет премьером.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46
Премьер примеряет статус Главного Буратино страны, Гарант занервничал
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:38
С начала 14 года внешний долг +10 лярдов зелени (по данным МИНФИНА). По их же данным 2,1 триллиона грн. долг на конец 2017г. (ВВД) примерно 78,3 лярда долларов. Обеспечение золотовалютным запасом - 35%.
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:31
З запозиченнями під 9-10% в $, як ось зараз зробили, ще дуже далеко до боргової стійкості.
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:35
Re: Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати б
единственное чувствительное "сокращение" долга произошло при Яреське - это когда всем все простили. Также Минфин исключил из статистики долгов и погашений задолженность перед Россией по скандальному размещению в конце 2013. Так можно нормально насокращать задолженности, в мире это дефолтом, взагали, называют.
Да и последние заимствования под конские 9-10% (с учетом комиссии банков-участников размещения) плюс системное выклянчивание кредита МВФ какбэ намекают, кто и что там уменьшит.
Ну и статистика резервов НБУ четко коррелирует с сокращением долга, что тоже какбэ дает повод сработать дедукции )
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:09
Очень смешно. Как раз сегодня финализировали параметры новых заимствований на 2 лярда баков
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