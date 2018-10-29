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Гройсман: ми уже починаємо
зменшувати, а не нарощувати борги

Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:38

Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава уряду.

Дивися повний текст Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати борги.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:39

Говорящая голова статист,красиво говорит но ничего не делает.Сказочник.Просто он знает, что через пять лет он не будет премьером.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46

Премьер примеряет статус Главного Буратино страны, Гарант занервничал
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:38

С начала 14 года внешний долг +10 лярдов зелени (по данным МИНФИНА). По их же данным 2,1 триллиона грн. долг на конец 2017г. (ВВД) примерно 78,3 лярда долларов. Обеспечение золотовалютным запасом - 35%. https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:31

З запозиченнями під 9-10% в $, як ось зараз зробили, ще дуже далеко до боргової стійкості.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:35

Re: Гройсман: ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати б

единственное чувствительное "сокращение" долга произошло при Яреське - это когда всем все простили. Также Минфин исключил из статистики долгов и погашений задолженность перед Россией по скандальному размещению в конце 2013. Так можно нормально насокращать задолженности, в мире это дефолтом, взагали, называют.
Да и последние заимствования под конские 9-10% (с учетом комиссии банков-участников размещения) плюс системное выклянчивание кредита МВФ какбэ намекают, кто и что там уменьшит.
Ну и статистика резервов НБУ четко коррелирует с сокращением долга, что тоже какбэ дает повод сработать дедукции :))
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:03

Если много говорить, то уже можно ничего не делать.
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Очень смешно. Как раз сегодня финализировали параметры новых заимствований на 2 лярда баков
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:26

Незрозуміло коли він каже правду. Скоріш за все - ніколи)):

https://gordonua.com/news/money/groysma ... 74006.html
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:37

А как начинал-"Я Вам покажу как управлять". И такое банально продолжение-"Ну они бы то же цены повысили и долгов набрали". Но теперь, он точно знает, что делать в ближайшие пять лет. Почему то вспомнилась красная подкладка пиджака Яценюка и как крепко он держался за корыто.
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