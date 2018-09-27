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ДТЕК Ахметова викупить акції вугільного гіганта у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:46
Пропонуємо до обговорення:
DTEK Holdings Limited, скориставшись правом власника домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", виставив публічну вимогу до його міноритарних акціонерів про обов'язковий викуп акцій (squeeze-out) за ціною 2,59 гривні за штуку.
Дивися повний текст ДТЕК Ахметова викупить акції вугільного гіганта у міноритаріїв
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:46
Интересно, а кто определяет цену акции, по которой у миноритариев они будут выкупаться? И может ли миноритарий не согласится с ценой и отказаться продавать?
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