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Гройсман прокоментував
курс гривні до долара в...

Гройсман прокоментував курс гривні до долара в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:47

Гройсман прокоментував курс гривні до долара в...

Пропонуємо до обговорення:
А цього року він навіть був нижче від прогнозованого.

Дивися повний текст Гройсман прокоментував курс гривні до долара в держбюджеті-2019.
R2
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