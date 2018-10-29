А цього року він навіть був нижче від прогнозованого.
Дивися повний текст Гройсман прокоментував курс гривні до долара в держбюджеті-2019.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:47
Гройсман прокоментував курс гривні до долара в...
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Дивися повний текст Гройсман прокоментував курс гривні до долара в держбюджеті-2019.
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:08
Так уж получилось, что в Украине курс доллара никогда не отражал реального состояния экономики. И то, что он в 2018 году "ниже ожидаемого" - лишь манипуляции правительства и нацбанка. Реальное обесценивание гривны превосходит все самые негативные ожидания...
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