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Нафтогаз з 1 грудня зможе
відключати від газу виробників...

Нафтогаз з 1 грудня зможе відключати від газу виробників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:55

Нафтогаз з 1 грудня зможе відключати від газу виробників...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" з 1 грудня 2018 року отримає право на відключення виробників тепла для потреб населення, навіть в зимовий період.

Дивися повний текст Нафтогаз з 1 грудня зможе відключати від газу виробників тепла.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:55

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