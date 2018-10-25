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В Україні вилучили понад
тисячу автомобілів з...

В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:26

В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...

Пропонуємо до обговорення:
В судовому реєстрі з'явилася справа про арешт автомобіля BMW, VIN-номер якого збігся з даними в техпаспорті.

Дивися повний текст В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з підробленими ID-кодами.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:27

Передача техпаспорта это не покупка из одних рук в другие это не покупка.
Покупка это поездка в мрэо с обязательной экспертизой с выдачей техпаспорта с фамилией нового хозяина
ukrmvs
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