В судовому реєстрі з'явилася справа про арешт автомобіля BMW, VIN-номер якого збігся з даними в техпаспорті.
Дивися повний текст В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з підробленими ID-кодами.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:26
В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з підробленими ID-кодами.
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:27
Передача техпаспорта это не покупка из одних рук в другие это не покупка.
Покупка это поездка в мрэо с обязательной экспертизой с выдачей техпаспорта с фамилией нового хозяина
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:51
ukrmvs , когда я покупал авто в салоне (новое) мне его выдали уже с техпаспортом на мою фамилию и номером. Ни в какое МРЕО я не ездил, т.к. такая услуга давно есть у всех серьезных продавцов и стоит копейки.
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