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В Україні вилучили понад
тисячу автомобілів з...

В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:26

В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...

Пропонуємо до обговорення:
В судовому реєстрі з'явилася справа про арешт автомобіля BMW, VIN-номер якого збігся з даними в техпаспорті.

Дивися повний текст В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з підробленими ID-кодами.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:27

Передача техпаспорта это не покупка из одних рук в другие это не покупка.
Покупка это поездка в мрэо с обязательной экспертизой с выдачей техпаспорта с фамилией нового хозяина
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:51

ukrmvs , когда я покупал авто в салоне (новое) мне его выдали уже с техпаспортом на мою фамилию и номером. Ни в какое МРЕО я не ездил, т.к. такая услуга давно есть у всех серьезных продавцов и стоит копейки.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:25

Watcher А хто казав, що БМВ новий? Якщо купуєш через автосалон - то їм можна трохи довіряти, бо навряд чи вони безслідно зникнуть на наступний день. І навіть за "не чистого" співробітника завжди буде відповідати його роботодавець.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:51

Re: В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...

лучше изъяли бы 6ляхи, которые давно сняты с учета в Литве и Польше - воздух в стране чище стал
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:38

Лох хотел машину на 20-30% ниже рынка - он её получил. Можно и вдвое ниже найти, но там мозги хозяина с потолка сперва вытереть надо.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:07

  барабашов написав:Лох хотел машину на 20-30% ниже рынка - он её получил. Можно и вдвое ниже найти, но там мозги хозяина с потолка сперва вытереть надо.

Найцікавіше те, що цей товариш якраз таки думав, що він "не лох", а розумніший за інших. "Лохи", по його логіці, це ті хто "чисті" авто за повну вартість купують. Але життя розставило все по своїх місцях. І це правильно.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:57

Какие-то странные поддельщики, зажали денег на проверку по базе?
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:14

NetSerpent
До речі, зараз багато об*яв з продажом авто по техпаспорту. Мені цікаво, чи перевіряються вони нашою поліцією на клонування?
jeugen
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