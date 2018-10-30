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В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:01
NetSerpent А їх перевірити досить просто. Під виглядом покупця приїхати до авто та співставити данні.
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jeugen
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