В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...

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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:01
NetSerpent А їх перевірити досить просто. Під виглядом покупця приїхати до авто та співставити данні.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46
Це все бла-бла-бла, про те що просто... На Ютубі купа відео коли перевірили і все ОК по базі, а потім зупиняють чере місяць на дорозі і кажуть, що ваше авто - двійник. Їдете розбиратись у МРЕО і виявляється, що табличка з VIN кодом або сам код просто перебиті, авто конфіскують.
P.S.Непрофесіонал і без спецобладнання одразу таке і не помітить.
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