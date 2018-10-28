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Через Приватбанк відкриють
кримінальну справу щодо...

Через Приватбанк відкриють кримінальну справу щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:29

Через Приватбанк відкриють кримінальну справу щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Історія з націоналізацією Приватбанку обростає новими кримінальними справами. Солом'янський районний суд зобов'язав слідчого Національного антикорупційного бюро відкрити ще одну справу і внести її до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Рішення було ухвалено у справі № 760/20129

Дивися повний текст Через Приватбанк відкриють кримінальну справу щодо керівництва Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:29

По-перше, це тільки проснулися відкривати справу?
По-друге, 4 роки за 15 млрд гривень ?
GBK
 
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