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Роз'єднання Нафтогазу
неминуче, - Гройсман

Роз'єднання Нафтогазу неминуче, - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:29

Роз'єднання Нафтогазу неминуче, - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз-України повинен бути ліквідований відповідно до вимог європейського законодавства.

Дивися повний текст Роз'єднання Нафтогазу неминуче, - Гройсман.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:29

Ой, Гройсман уже ідеї Тимошенко просуває))) «єдина частина» просто порвала.
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