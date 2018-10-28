Нафтогаз-України повинен бути ліквідований відповідно до вимог європейського законодавства.
Дивися повний текст Роз'єднання Нафтогазу неминуче, - Гройсман.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:29
Роз'єднання Нафтогазу неминуче, - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роз'єднання Нафтогазу неминуче, - Гройсман.
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:29
Ой, Гройсман уже ідеї Тимошенко просуває))) «єдина частина» просто порвала.
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