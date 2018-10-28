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У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:02
Пропонуємо до обговорення:
Розрахунки за новими випусками мають відбутися 1 листопада 2018 року.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски єврооблігацій
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:03
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