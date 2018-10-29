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У Мінфіні повідомили подробиці
про два нові випуски...

У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:02

У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски...

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунки за новими випусками мають відбутися 1 листопада 2018 року.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски єврооблігацій.
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Реальные ставки по долларовым депозитам.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:55

Неужели выгоднее брать взаймы почти под 10% годовых,чем привлекать валюту банкам под депозиты населения под 2,5-5,0% ?
borzol
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:02

  borzol написав:Неужели выгоднее брать взаймы почти под 10% годовых,чем привлекать валюту банкам под депозиты населения под 2,5-5,0% ?

Да. Если твоя цель - угробить страну.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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