Розрахунки за новими випусками мають відбутися 1 листопада 2018 року.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски єврооблігацій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:02
У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили подробиці про два нові випуски єврооблігацій.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:55
Неужели выгоднее брать взаймы почти под 10% годовых,чем привлекать валюту банкам под депозиты населения под 2,5-5,0% ?
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:02
Да. Если твоя цель - угробить страну.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
|