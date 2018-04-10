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У Гройсмана придумали, як
"врятувати" збиткові...

У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24

У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд пропонує встановити пріоритетність включення до графіку навантаження генеруючих потужностей теплових електростанцій, що використовували 100 відсотків вугілля, видобутого в Україні.

Дивися повний текст У Гройсмана придумали, як \"врятувати\" збиткові українські шахти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24

не зря человек в Виннице рынком руководил... :)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:21

Re: У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...

  Тракторист написав:не зря человек в Виннице рынком руководил.

Так "опыт" не пропить...))
Джон
 
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