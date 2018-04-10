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У Гройсмана придумали, як
"врятувати" збиткові...

У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24

У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд пропонує встановити пріоритетність включення до графіку навантаження генеруючих потужностей теплових електростанцій, що використовували 100 відсотків вугілля, видобутого в Україні.

Дивися повний текст У Гройсмана придумали, як \"врятувати\" збиткові українські шахти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24

не зря человек в Виннице рынком руководил... :)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:21

Re: У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...

  Тракторист написав:не зря человек в Виннице рынком руководил.

Так "опыт" не пропить...))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:54

Бред: "переход работы блоков с антрацитовой на газовую группу угля" - стараниями правительственных "эффективных менеджеров" (не только этих) в данный момент и угли "газовой группы" тоже в дефиците, Украина НЕ МОЖЕТ обеспечить себя собственным углем. Уголь то есть, добыть его не можем, потому, что шахты строить не за что...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:13

Re: У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...

  sal написав:Чего не хватает?
Мозгов в первую очередь!!! Кому еще не ясно, что если украинские деньги заплатить пенсильванским или трансваальским шахтерам (хотя, скорее всего кузнецким) - то это будет разовая безвозвратная выплата. А если их проплатить внутри страны - то сколько раз они обернуться? И с каждого оборота будут налоги заплачены... Все или не все налоги, кто и куда будет платить это немного другой вопрос. Главное, что в выигрыше будет и бюджет, и люди деньгами которых этот бюджет наполняется!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:30

  Radon написав:
  sal написав:Чего не хватает?
Мозгов в первую очередь!!! Кому еще не ясно, что если украинские деньги заплатить пенсильванским или трансваальским шахтерам (хотя, скорее всего кузнецким) - то это будет разовая безвозвратная выплата. А если их проплатить внутри страны - то сколько раз они обернуться? И с каждого оборота будут налоги заплачены... Все или не все налоги, кто и куда будет платить это немного другой вопрос. Главное, что в выигрыше будет и бюджет, и люди деньгами которых этот бюджет наполняется!

1. Энергетика
2. Транспортники
3. Обогатители
4. машиностроители
5. коксохимики
6. Металлурги

- вот только углекопам на З/П денег как раз всегда не остаётся.

Ну, а о том, что есть "такие заявления" - это значит одно: пан Гройсман далёк от экономики Украины. Ой как далёк!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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