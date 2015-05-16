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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #123>
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:55

Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-naftogazu-privlech-1-mlrd-1540375849.html
Интересно, под какой % займут.
В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром.
Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?

Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.[/quote][/quote]Ви надіюсь памятаєте що
а - це державна компанія
б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.

Головне, "Свій" прибуток мамі переслати... :oops:
https://korrespondent.net/business/comp ... ame-v-ssha

По-моему мнению, дело даже не в сумме "честно заработанных".

До сих пор, отсутствие понимания, что такое "Страна" наблюдается у большинства пересичных... :(

Дорвался - хапнул- свалил (или спрятал). Поймали не поймали. Авось.

Безнадзорными славянами попахивает... :mrgreen:

Причем, это от дворника до высшего эшелона...

Надеюсь, новое поколение (не сыночки), шось поломает.

Командир еще грамотный нужен. :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 27 жов, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:52

По словам эксперта, цены на спотовом рынке очень сильно подвержены колебаниям и паническим настроениям. И, конечно, намного выше, чем цены по долгосрочным и среднесрочным контрактам. Однако когда говорят о паритетных ценах – имеют в виду именно цены на спотовом рынке.

Предполагается, что складывать паритетную цену на газ украинские чиновники будут, высчитывая среднее арифметическое цен на европейском хабе за полгода. И по этой цене продавать газ населению.

Говоря о разнице цен европейского хаба и цен по долгосрочным и среднесрочным контрактам, Геннадий Рябцев привел такой пример. Когда во время памятной акции "Прикрути" Украина закупила газ в Польше, его цена оказалась в 7 раз выше, чем контрактные цены на газ.

https://kurs.com.ua/novost/86212-spori-o-cenah-na-skolko-virastut-tarifi-na-gaz-i-otoplenie/
Не знаю, на сколько это соответствует истине, может, кто в курсе?
(Имею ввиду не подчёркнутое, а всё сообщение).

Другая сторона вопроса.
Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что контроль потребления тепловой энергии позволяет существенно уменьшить коммунальные счета.

Об этом он заявил в эфире ТК "Прямой", передает Правительственный портал.

"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мероприятий платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне - 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно выполнимый", - отметил Зубко.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642023/
С оной стороны господин Зубко прав, но с другой стороны хорошо было бы если бы он сказал, сколько стоили "энергоэффективные мероприятия" по этому "конкретному дому" и кому он предлагает оплачивать эти расходы (полагаю, достаточно немалые).
Если он говорит правду, то, может, дополнительные доходы от повышения цен стоит направить не Нафтогазу и лично товарищу Коболеву, а в целевой фонд на утепление домов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 23:52

[quote="4483956:ЛАД"][quote="4483943:дарий"]
..........
Ви надіюсь памятаєте що
а - це державна компанія
б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.
Подтвердить цифрами можете?

https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman
90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14

  987 написав:https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman
90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340


Яркий пример циничного вранья со стороны Гройсмана. Любой бухгалтер и вообще человек, знающий азы бухучета, понимает, что прибыль - это то, что остается уже после начисления "чрезмерных зарплат и премий".
Тут "слегка очередность подменили".
Тошнит уже от вранья нашей власти.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:23

  ЛАД написав:
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?
1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання
а - піднімає ВВП у гривні
б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі
2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.
3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)

Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%
2015_____1979458_____+26,3%_______90615
2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%
2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%
2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%

Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%
З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?

Найпростіший приклад
Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
ПС
Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....

ППС
А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018
Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:40

  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.


Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:52

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.


Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.

Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.

zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?
1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання
а - піднімає ВВП у гривні
б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі
2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.
3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)

Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%
2015_____1979458_____+26,3%_______90615
2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%
2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%
2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%

Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%
З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?

Найпростіший приклад
Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
ПС
Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....

ППС
А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018
Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.


Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.
Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком :?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55

  zРадио написав:Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.


Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:11

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:
Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Це я доморощений- чи ти невіглас?
Додаткових 32 млрд грн отримають
а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...
б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет
г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії
Таким чином
а - баланс збережений
б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого
г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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