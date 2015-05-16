Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#123> Додано: Суб 27 жов, 2018 19:55 https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-naftogazu-privlech-1-mlrd-1540375849.html

Интересно, под какой % займут.

В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром.

Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?



Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.[/quote][/quote]Ви надіюсь памятаєте що

а - це державна компанія

б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.



Головне, "Свій" прибуток мамі переслати...

https://korrespondent.net/business/comp ... ame-v-ssha



По-моему мнению, дело даже не в сумме "честно заработанных".



До сих пор, отсутствие понимания, что такое "Страна" наблюдается у большинства пересичных...



Дорвался - хапнул- свалил (или спрятал). Поймали не поймали. Авось.



Безнадзорными славянами попахивает...



Причем, это от дворника до высшего эшелона...



Надеюсь, новое поколение (не сыночки), шось поломает.



Командир еще грамотный нужен. Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.Интересно, под какой % займут.В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром.Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.[/quote][/quote]Ви надіюсь памятаєте щоа - це державна компаніяб - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.Головне, "Свій" прибуток мамі переслати...По-моему мнению, дело даже не в сумме "честно заработанных".До сих пор, отсутствие понимания, что такое "Страна" наблюдается у большинства пересичных...Дорвался - хапнул- свалил (или спрятал). Поймали не поймали. Авось.Безнадзорными славянами попахивает...Причем, это от дворника до высшего эшелона...Надеюсь, новое поколение (не сыночки), шось поломает.Командир еще грамотный нужен. Востаннє редагувалось дарий в Суб 27 жов, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз. дарий

Повідомлень: 679 З нами з: 21.01.17 Подякував: 294 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 20:52 По словам эксперта, цены на спотовом рынке очень сильно подвержены колебаниям и паническим настроениям. И, конечно, намного выше, чем цены по долгосрочным и среднесрочным контрактам. Однако когда говорят о паритетных ценах – имеют в виду именно цены на спотовом рынке.



Предполагается, что складывать паритетную цену на газ украинские чиновники будут, высчитывая среднее арифметическое цен на европейском хабе за полгода. И по этой цене продавать газ населению.



Говоря о разнице цен европейского хаба и цен по долгосрочным и среднесрочным контрактам, Геннадий Рябцев привел такой пример. Когда во время памятной акции "Прикрути" Украина закупила газ в Польше, его цена оказалась в 7 раз выше, чем контрактные цены на газ.

https://kurs.com.ua/novost/86212-spori-o-cenah-na-skolko-virastut-tarifi-na-gaz-i-otoplenie/

Не знаю, на сколько это соответствует истине, может, кто в курсе?

(Имею ввиду не подчёркнутое, а всё сообщение).



Другая сторона вопроса.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что контроль потребления тепловой энергии позволяет существенно уменьшить коммунальные счета.



Об этом он заявил в эфире ТК "Прямой", передает Правительственный портал.



"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мероприятий платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне - 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно выполнимый", - отметил Зубко.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642023/

С оной стороны господин Зубко прав, но с другой стороны хорошо было бы если бы он сказал, сколько стоили "энергоэффективные мероприятия" по этому "конкретному дому" и кому он предлагает оплачивать эти расходы (полагаю, достаточно немалые).

Если он говорит правду, то, может, дополнительные доходы от повышения цен стоит направить не Нафтогазу и лично товарищу Коболеву, а в целевой фонд на утепление домов? Не знаю, на сколько это соответствует истине, может, кто в курсе?(Имею ввиду не подчёркнутое, а всё сообщение).Другая сторона вопроса.С оной стороны господин Зубко прав, но с другой стороны хорошо было бы если бы он сказал, сколько стоили "энергоэффективные мероприятия" по этому "конкретному дому" и кому он предлагает оплачивать эти расходы (полагаю, достаточно немалые).Если он говорит правду, то, может, дополнительные доходы от повышения цен стоит направить не Нафтогазу и лично товарищу Коболеву, а в целевой фонд на утепление домов? Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3337 раз. Подякували: 3170 раз. Профіль 1 2 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 23:52

..........

Ви надіюсь памятаєте що

а - це державна компанія

б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.

Подтвердить цифрами можете?



https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman

90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340 [quote="4483956:ЛАД"][quote="4483943:дарий"]..........Ви надіюсь памятаєте щоа - це державна компаніяб -Подтвердить цифрами можете?90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибылиОб этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ."Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: 987 Повідомлень: 16 З нами з: 16.01.16 Подякував: 102 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14 987 написав: https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman

90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибылиОб этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ."Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник:



Яркий пример циничного вранья со стороны Гройсмана. Любой бухгалтер и вообще человек, знающий азы бухучета, понимает, что прибыль - это то, что остается уже после начисления "чрезмерных зарплат и премий".

Тут "слегка очередность подменили".

Тошнит уже от вранья нашей власти. Яркий пример циничного вранья со стороны Гройсмана. Любой бухгалтер и вообще человек, знающий азы бухучета, понимает, что прибыль - это то, что остается уже после начисления "чрезмерных зарплат и премий".Тут "слегка очередность подменили".Тошнит уже от вранья нашей власти. Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1973 З нами з: 22.02.16 Подякував: 258 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:23 ЛАД написав: “Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер. https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html

Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?

1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання

а - піднімає ВВП у гривні

б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі

2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.

3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)



Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%

2015_____1979458_____+26,3%_______90615

2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%

2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%

2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%



Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%

З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?



Найпростіший приклад

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

ПС

Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....



ППС

А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018

Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнюванняа - піднімає ВВП у гривніб - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джереларік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%2015_____1979458_____+26,3%_______906152016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?Найпростіший прикладЗбільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.ПСЗаявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....ППСА тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19703 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:40 budivelnik написав: Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.



Доморощенные экономисты доставляют



Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.



И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Доморощенные экономисты доставляютПотребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. zРадио

Повідомлень: 591 З нами з: 02.05.18 Подякував: 43 раз. Подякували: 446 раз. Профіль 2 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:52 zРадио написав: budivelnik написав: Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.



Доморощенные экономисты доставляют



Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.



И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Доморощенные экономисты доставляютПотребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.

Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.



zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать. Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 28587 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2786 раз. Подякували: 4592 раз. Профіль 7 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:57 budivelnik написав: ЛАД написав: “Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер. https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html

Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?

1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання

а - піднімає ВВП у гривні

б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі

2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.

3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)



Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%

2015_____1979458_____+26,3%_______90615

2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%

2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%

2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%



Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%

З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?



Найпростіший приклад

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

ПС

Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....



ППС

А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018

Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнюванняа - піднімає ВВП у гривніб - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джереларік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%2015_____1979458_____+26,3%_______906152016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?Найпростіший прикладЗбільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.ПСЗаявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....ППСА тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.



Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.

Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Alex2007

Повідомлень: 1068 З нами з: 11.10.16 Подякував: 465 раз. Подякували: 343 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55 zРадио написав: Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.



И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.



Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов. Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6631 З нами з: 03.11.08 Подякував: 360 раз. Подякували: 896 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:11 zРадио написав: budivelnik написав: Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Доморощенные экономисты доставляют

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Доморощенные экономисты доставляютПотребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Це я доморощений- чи ти невіглас?

Додаткових 32 млрд грн отримають

а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...

б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет

г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії

Таким чином

а - баланс збережений

б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого

г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу Це я доморощений- чи ти невіглас?Додаткових 32 млрд грн отримаютьа - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджетг - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидіїТаким чинома - баланс збереженийб - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічогог - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19703 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата #123> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3829

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32