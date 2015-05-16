Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-naftogazu-privlech-1-mlrd-1540375849.html Интересно, под какой % займут. В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром. Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?
Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.[/quote][/quote]Ви надіюсь памятаєте що а - це державна компанія б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.
По словам эксперта, цены на спотовом рынке очень сильно подвержены колебаниям и паническим настроениям. И, конечно, намного выше, чем цены по долгосрочным и среднесрочным контрактам. Однако когда говорят о паритетных ценах – имеют в виду именно цены на спотовом рынке.
Предполагается, что складывать паритетную цену на газ украинские чиновники будут, высчитывая среднее арифметическое цен на европейском хабе за полгода. И по этой цене продавать газ населению.
Говоря о разнице цен европейского хаба и цен по долгосрочным и среднесрочным контрактам, Геннадий Рябцев привел такой пример. Когда во время памятной акции "Прикрути" Украина закупила газ в Польше, его цена оказалась в 7 раз выше, чем контрактные цены на газ.
Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что контроль потребления тепловой энергии позволяет существенно уменьшить коммунальные счета.
Об этом он заявил в эфире ТК "Прямой", передает Правительственный портал.
"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мероприятий платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне - 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно выполнимый", - отметил Зубко.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642023/ С оной стороны господин Зубко прав, но с другой стороны хорошо было бы если бы он сказал, сколько стоили "энергоэффективные мероприятия" по этому "конкретному дому" и кому он предлагает оплачивать эти расходы (полагаю, достаточно немалые). Если он говорит правду, то, может, дополнительные доходы от повышения цен стоит направить не Нафтогазу и лично товарищу Коболеву, а в целевой фонд на утепление домов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
[quote="4483956:ЛАД"][quote="4483943:дарий"] .......... Ви надіюсь памятаєте що а - це державна компанія б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет. Подтвердить цифрами можете?
https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. "Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340
987 написав:https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. "Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340
Яркий пример циничного вранья со стороны Гройсмана. Любой бухгалтер и вообще человек, знающий азы бухучета, понимает, что прибыль - это то, что остается уже после начисления "чрезмерных зарплат и премий". Тут "слегка очередность подменили". Тошнит уже от вранья нашей власти.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ? 1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання а - піднімає ВВП у гривні б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі 2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті. 3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)
Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+% 2015_____1979458_____+26,3%_______90615 2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9% 2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2% 2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%
Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30% З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?
Найпростіший приклад Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. ПС Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....
ППС А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018 Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
Доморощенные экономисты доставляют
Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
Доморощенные экономисты доставляют
Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.
zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать.
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ? 1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання а - піднімає ВВП у гривні б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі 2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті. 3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)
Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+% 2015_____1979458_____+26,3%_______90615 2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9% 2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2% 2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%
Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30% З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?
Найпростіший приклад Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. ПС Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....
ППС А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018 Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе. Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком
zРадио написав:Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов.
budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
Доморощенные экономисты доставляют Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП. И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Це я доморощений- чи ти невіглас? Додаткових 32 млрд грн отримають а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини... б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії Таким чином а - баланс збережений б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників